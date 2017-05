Vereador apresenta projeto que institui o 'Dia dos Pobres'

O vereador Edilson Gonçalves Mascarenhas (PTB) propôs um projeto bem incomum na Câmara de Lajeado, na região Central do Tocantins.

Ele quer criar o Dia dos Pobres, feriado que deverá ser comemorado todos os anos em 17 de outubro.

A proposta foi apresentada na sessão ordinária do último dia 16. Segundo o texto, a data será "incluída no calendário municipal de eventos, e o município deverá dar publicidade e convidar todos os cidadãos e as instituições, públicas e privadas, para que se reúnam e exprimam sua vontade de lutar contra a pobreza".

Na justificativa (veja abaixo), o vereador diz que a proposta irá "contribuir para a erradicação da pobreza pelo menos em nosso município".

O projeto foi encaminhado para as comissões da Casa e não há previsão de quando será votado pelo plenário.