Vem Pra Rua faz atos por renovação política com baixa adesão

Com adesão menor que na época do impeachment de Dilma Rousseff e gritos contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), seguidores do movimento Vem Pra Rua fizeram passeata em São Paulo e em outras 24 cidades ontem. As manifestações também ocorreram em Goiânia, nas capitais do Nordeste, Salvador, Maceió e Fortaleza, em Brasília e no Rio de Janeiro....