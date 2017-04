Veja sobre o que cada político goiano está sendo investigado na Lista do Fachin

O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou uma edição extra do Diário da Justiça com a íntegra de todas as decisões proferidas pelo ministro Edson Fachin sobre a abertura de investigação contra pessoas citadas nos depoimentos de delação premiada de ex-executivos da Odebrecht.

Com as decisões, foram abertas investigações contra oito ministros do governo federal, três governadores, 24 senadores e 42 deputados federais. A decisão do ministro foi assinada no dia 4 abril e estava prevista para ser divulgada após o feriado de Páscoa, no entanto, a divulgação foi antecipada para nessa terça-feira (11) depois da lista ser publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, que teve acesso à íntegra das decisões.

O governador Marconi Perillo (PSDB), o prefeito Iris Rezende (PMDB) e outros cinco políticos goianos entraram na lista de despachos do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). O grupo, que também inclui o deputado federal Daniel Vilela (PMDB), o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Maguito Vilela (PMDB), o ex-senador Demóstenes Torres, o ex-deputado federal Sandro Mabel e o ex-prefeito de Trindade Ricardo Fortunato, é alvo de parte dos 320 pedidos de abertura de inquérito encaminhados pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, com base em delações premiadas dos 78 executivos e ex-executivos do Grupo Odebrecht.

Veja sobre o que cada político goiano está sendo investigado:

Daniel e Maguito Vilela

Nos despachos, Fachin determinou abertura de inquérito no STF contra Daniel e Maguito, por conta do foro privilegiado do primeiro. Os dois são acusados de terem recebido R$ 1 milhão e R$ 500 mil via caixa dois para as campanhas de 2014 e 2012, respectivamente, em troca de supostos favorecimentos na prefeitura de Aparecida.

Após a divulgação da lista de políticos inquiridos pelo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin, o deputado federal Daniel Vilela (PMDB) e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, emitiram nota afirmando que “nunca estiveram com os delatores, nunca falaram com eles e sequer os conhecem”.

A nota, enviada em conjunto por pai e filho, diz também que as campanhas de Maguito Vilela, em 2012, e de Daniel Vilela, em 2014, foram feitas “inteiramente com recursos contabilizados conforme determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aprovadas pela Justiça Eleitoral. As prestações de contas estão disponíveis no site do TSE”.

Marconi Perillo

De acordo com depoimento de quatro ex-executivos da empreiteira (Alexandre José Lopes Barradas, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, João Antônio Pacífico Ferreira e Ricardo Roth Ferraz), o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), recebeu R$ 8 milhões de caixa dois nas campanhas de 2010 e 2014. O objetivo era receber contrapartidas do governo do Estado na forma de "favorecimento do Grupo Odebrecht na área de saneamento básico".

A assessoria do governador disse para a reportagem do POPULAR que o governador reitera que acredita na Justiça e que irá esclarecer qualquer eventual questionamento, mesmo porque, até o presente momento, não há qualquer inquérito autorizado pelo Poder Judiciário em tramitação no STJ, sendo impossível uma manifestação acerca de citação sem a devida contextualização.

Iris Rezende

Segundo o depoimento de João Antônio Pacífico Ferreira, Ricardo Roth Ferraz de Oliveira e Benedicto Barbosa da Silva Júnior, a empreiteira teria efetuado o pagamento de vantagens indevidas, não contabilizadas, no valor de R$ 300 mil para a campanha eleitoral de Iris Rezende ao Governo do Estado de Goiás, no ano de 2010.

O prefeito de Goiânia afirmou que causa estranheza e que expressa total tranquilidade sobre a citação do nome dele na lista do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. Iris diz que todos os recursos das campanhas eleitorais dele foram apresentados ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e devidamente aprovados.

Demóstenes Torres

A petição instaurada contra Demóstenes Torres teve como base as declarações do ex-executivo Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, que afirma pagamentos efetuados em favor de Demóstenes, ex-Senador da República, a pretexto de doação à campanha eleitoral no ano de 2010.

Os advogados de Demóstenes Torres afirmam que seu cliente desconhece o teor das delações, mas pode afirmar que, independente do seu conteúdo, nunca recebeu qualquer doação sem a devida declaração eleitoral. Eles lembram também que a sua prestação de contas eleitoral foi aprovada integralmente e que Demóstenes está pronto para, mais uma vez, mostrar que sempre agiu dentro da legalidade e em respeito a seus eleitores.

Ricardo Fortunato

Contra o ex-prefeito de Trindade foi instaurada a investigação sobre o recebimento de R$ 500 mil, de forma indevida, para a campanha eleitoral do ano de 2012. Como contrapartida, em caso de vitória eleitoral, favorecimento do Grupo Odebrecht na área de saneamento básico, afirma o delator Alexandre José Lopes Barradas.

Em nota, enviado ao portal G1, Fortunato disse que "ficou surpreso, mas expressa tranquilidade sobre a citação do nome dele na lista e vai aguardar o teor da citação para se pronunciar. Mas de ante mão, ressalta que nunca recebeu doação sem declarar ao TRE que a prestação de contas eleitoral foi aprovada integralmente pelo tribunal e diante disso tem a certeza do arquivamento".

Sandro Mabel

Segundo o Ministério Público, os ex-executivos Henrique Serrano do Prado Valladares, Augusto Roque Dias Fernandes Filho, José de Carvalho Filho e Benedicto Barbosa da Silva Júnior afirma que a empreiteira realizaram o pagamento de vantagens indevidas, na ordem de R$ 50 milhões, destinados ao então Deputado Federal Eduardo Cunha (20 milhões de reais), ao então Presidente da Câmara dos Deputados Arlindo Chinaglia (10 milhões de reais), ao Senador da República Romero Jucá (10 milhões de reais) e ao então Deputado Federal Sandro Mabel (10 milhões de reais).

Em contrapartido Grupo Odebrecht foi vencedor em processo licitatório atinente ao Projeto Madeira (Usina Hidrelétrica de Santo Antônio), bem como que a empresa estava sendo alvo de ataques provenientes do governo federal, o que motivou pedido de auxílio ao então Deputado Federal Eduardo Cunha, visto como pessoa de forte influência em FURNAS.

Os delatores João Antônio Pacífico Ferreira, Ricardo Roth Ferraz de Oliveira disserm ao Ministério Público, terem feito pagamentos para a campanha do então Deputado Federal Sandro Antonio Scodro (Sandro Mabel), no ano de 2010, no valor de R$ 100 cem mil, por meio de recursos não contabilizados e registrados no sistema “Drousys”. Benedicto Barbosa da Silva Júnior, por sua vez, afirma que, no ano de 2010, a Construtora Norberto Odebrecht teria realizado pagamento em favor do então Deputado Federal no valor de R$ 140 mil.

Por fim, José de Carvalho Filho, relata a ocorrência de solicitação de R$ 2 milhões por parte de Pedro Corrêa, Sandro Mabel, Pedro Henry e Mario Negromonte, objetivando a aprovação de emenda à MP 183/04, projeto deu alíquota zero da Cofins e do PIS/Pasep para as rações usadas pelos criadores de animais, medicamentos veterinários e sêmen e embrião. O delator esclareceu que a solicitação teria ocorrido em reunião feita por Mario Negromonte.

A reportagem do POPULAR tentou contato com a assessoria do ex-deputado federal Sandro Mabel, mas não obteve resposta.

Lista do Fachin

Também serão investigados no Supremo um ministro do Tribunal de Contas da União, três governadores e 24 outros políticos e autoridades que, apesar de não terem foro no tribunal, estão relacionadas aos fatos narrados pelos colaboradores.

Os senadores Aécio Neves (MG), presidente do PSDB, e Romero Jucá (RR), presidente do PMDB, são os políticos com o maior número de inquéritos a serem abertos: 5, cada. O senador Renan Calheiros (PMDB-AL), ex-presidente do Senado, vem em seguida, com 4.

O governo do presidente Michel Temer é fortemente atingido. A PGR pediu investigações contra os ministros Eliseu Padilha (PMDB), da Casa Civil, , Moreira Franco (PMDB), da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Kassab (PSD), da Ciência e Tecnologia, Helder Barbalho (PMDB), da Integração Nacional, Aloysio Nunes (PSDB), das Relações Exteriores, Blairo Maggi (PP), da Agricultura, Bruno Araújo (PSDB), das Cidades, Roberto Freire (PPS), da Cultura, e Marcos Pereira (PRB), da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Padilha e Kassab responderão em duas investigações, cada.

Os relatos de Marcelo Odebrecht, ex-presidente e herdeiro do grupo, são utilizados em 7 inquéritos no Supremo. Entre os executivos e ex-executivos, o que mais forneceu subsídios para os pedidos da PGR foi Benedicto Júnior, (ex-diretor de Infraestrutura) que deu informações incluídas em 34 inquéritos. Alexandrino Alencar (ex-diretor de Relações Institucionais) forneceu subsídios a 12 investigações, e Cláudio Melo Filho (ex-diretor de Relações Institucionais) e José de Carvalho Filho (ex-diretor de Relações Institucionais), a 11.

Imunidade

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), é citado nos pedidos de abertura de dois inquéritos, mas a PGR não o inclui entre os investigados devido à “imunidade temporária” que detêm como presidente da República. O presidente não pode ser investigado por crimes que não decorreram do exercício do mandato.

