Veja quem são os novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Tomam posse nesta quarta-feira (1º), os novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). A cerimônia acontece às 16 horas, no Salão Nobre do Tribunal. O cargo de presidente do TJGO será ocupado pelo desembargador Gilberto Marques Filho, que sucederá o desembargador Leobino Valente Chaves. Como vice-presidente, assumirá a desembargadora Beatriz Figueiredo Franco e o desembargador Walter Carlos Lemes será o novo corregedor-geral da Justiça.

A solenidade contará com a presença do governador Marconi Perillo; do procurador-geral de Justiça, Lauro Machado Nogueira; do prefeito de Goiânia, Iris Rezende; do presidente a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) e deputado estadual José Vitti, entre outras autoridades. Confirmaram presença, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz; a ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Delaíde Alves Miranda Arantes; do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Renato Antônio Borges Dias.

Atualmente, 36 desembargadores e 374 juízes, além de servidores, estagiários e profissionais terceirizados atuam na sede do TJGO e em 127 comarcas instaladas em Goiás. O Tribunal é responsável também pelo desenvolvimento de projetos e ações como Justiça Ativa, Justiça Educacional, Justiça Móvel de Trânsito, Programa Pai Presente, Projeto Acelerar, Justiça Terapêutica, Semana Nacional de Conciliação, Mutirão Carcerário e Mutirão do Júri.

Veja o perfil de cada um: