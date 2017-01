Veja o perfil dos novos secretários da Prefeitura de Goiânia

Foi anunciado na manhã desta segunda-feira (2) os nomes dos novos secretários da gestão de Iris Rezende (PMDB) à frente da Prefeitura de Goiânia. A administração de Iris vai trabalhar com 15 pastas. Na ocasião, o prefeito disse que ao longo da semana vai anunciar os demais nomes do secretariado. A previsão é de que os primeiros nomes da equipe do peemedebista sejam empossados em solenidade simples, no Paço Municipal.

Samuel Almeida - Secretaria Municipal de Governo

Graduado em Direito, Teologia e Filosofia. Foi deputado estadual por três mandatos, entre 1999 e 2011; líder do governo na Assembleia Legislativa de Goiás entre 1999 e 2000 e presidente da Assembleia entre 2004 e 2006.

Oseias Pacheco de Sousa – Secretaria Municipal de Finanças

É formado em Ciências Contábeis e especializado em contabilidade pública e administração financeira pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Foi chefe do Núcleo de Cadastro e Administração Financeira de Goiânia; coordenador de arrecadação da Secretaria de Finanças; chefe de gabinete do secretário de Finanças de Goiânia (Sefin); diretor do Tesouro Municipal e de Contabilidade e Administração Financeira da Sefin; auditor-geral do Município; controlador-geral do Município; diretor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e secretário municipal de Habitação de Goiânia.

Fátima Mrue - Secretaria Municipal de Saúde

Médica formada pela Universidade Federal de Goiás, cirurgiã oncologista com mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP). Trabalha no serviço público há 27 anos, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal – Hospital Regional de Taguatinga e, há 18 anos, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. É professora do curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Goiás há 11 anos.

Paulo Ortegal - Chefia de Gabinete

É um dos novos auxiliares com o maior histórico de trabalho ao lado do prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Em 1983 – primeiro mandato de Iris no governo de Goiás –, Paulo Ortegal foi chefe da Assessoria de Relações Públicas. Em 1984, ocupou cargo no Conselho Fiscal da Companhia de Crédito e Investimento do Estado. Quando Iris comandou o ministério da Agricultura em 1986, Paulo Ortegal também esteve na chefia de gabinete e permaneceu como secretário particular do ministro de 1987 a 1990. Após a eleição de Iris para seu segundo mandato como governador, Paulo permaneceu na equipe de confiança como secretário particular. Em janeiro de 1995, tornou-se conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, sendo escolhido presidente por três vezes e vice-presidente por sete vezes. É formado em Direito pela Universidade Federal de Goiás, e em Ciências Econômicas pela Faculdade de Anápolis.

Macxuwell Novais Ferreira - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia

Bacharel em Teologia com 18 anos de experiência na área administrativa e financeira. Foi assessor parlamentar da Assembleia Legislativa de Goiás; diretor do Comércio Varejista; assessor Parlamentar da Câmara Municipal de Goiânia; contractor da empresa Fedex de São Francisco (CA); e administrador de empresas em São Francisco (CA).

Marcelo Ferreiro da Costa - Secretaria Municipal de Educação e Esporte

Graduado em Ciências Biológicas com especialização em educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO); mestre em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e diretor do curso de Biologia da PUC. Foi professor do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás (UEG); professor do curso de Biologia da PUC; supervisor estadual da secretaria de articulação dos sistemas de ensino Sase/Mec; subsecretário regional de Educação de Aparecida de Goiânia e fundador/pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Ensino de Biologia da PUC. Foi ainda professor nos ensinos fundamental e médio.

Agenor Mariano - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação

Formado em Administração de Empresas, foi secretário de Administração na gestão de Iris Rezende de 2005 a 2008; vereador por Goiânia de 2009 a 2012 e vice-prefeito de Goiânia de 2013 a 2016.

Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Bacharel em Engenharia Civil pela PUC-GO, especialista em Engenharia e Segurança do Trabalho pela UFG e MBA Executivo em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Foi perito do Tribunal Regional do Trabalho da 18º Região e trabalhou como engenheiro civil em diversas empresas como Warre Engenharia e Saneamento Ltada, Empresa Sul-Americana de Montagens e Construtora Cidade.

Juliano Gomes Bezerra - Controladoria-Geral do Município

Graduado em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira, pós-graduado em direito imobiliário e tributário. Foi assistente administrativo da Brasília Informática; assessor jurídico do gabinete do gerente executivo do Instituto Nacional do Seguro Social de Goiás (INSS); assessor parlamentar da Câmara dos Deputados; diretor de Fiscalização e Controle da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de Goiânia; assessor jurídico da Câmara Municipal de Goiânia; chefe de gabinete do secretário municipal de Planejamento Urbano de Goiânia; chefe de gabinete e assessor jurídico da Secretaria Municipal da Casa Civil de Goiânia; assessor jurídico da presidência da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e assessor jurídico do gabinete do vice-prefeito de Goiânia.

Márcia Pereira Carvalho - Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas)

Graduada em pedagogia com especialização em psicopedagogia e administração geral e mestrado em Sociedade e Políticas Públicas. Tem experiência em direção de escolas; foi secretária municipal de Educação; assessora especial do prefeito de Goiânia entre 2011 e 2012; diretora administrativa da Câmara Municipal de Goiânia entre 2013 e 2015; chefe de gabinete da Agência Municipal de Esporte e Lazer e diretora-secretária da Fundação Ulysses Guimarães desde 2013.

Denes Pereira Alves - Companhia de Urbanização de Goiânia

Graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Gestão Pública. Foi diretor da Secretaria Municipal de Governo; diretor do Fundo Municipal do Meio Ambiente; assessor da presidência do DERMU COMPAV; assessor especial do prefeito e assessor direto do senador Mauro Miranda.

Célia Valadão - Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres

Bacharel em Direito, Célia foi secretaria de Assistência Social; diretora da secretaria de Cultura e da secretaria de Comunicação e ainda vereadora por dois mandatos.

Anna Vitória Gomes Caiado - Procuradoria-Geral do Município

Bacharel em Direito pela PUG-GO, pós-graduada em Direito Processual Civil e Direito Civil. Tem experiência na área da advocacia cível com foco na área de família, administrativa e tributária há 14 anos.

Kleber Adorno - Secretaria Municipal de Cultura

Graduado em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. Foi presidente da União Brasileira de Escritores por dois mandatos; secretário estadual de Cultura entre 1987 a 1989; chefe da delegação de artistas que representou o Brasil na Feira Internacional de Dijon, na França e secretário municipal de Cultura entre 2005 e 2008.

José Eulálio Vieira - Guarda Civil Metropolitana

Graduado em Gestão de Segurança Pública. Foi chefe de gabinete da Agência da Guarda Civil Metropolitana (AGCM); diretor operacional, comandante da segunda regional, comandante do Grupo de Atendimento de Respostas Rápidas (Garra) da AGCM e supervisor de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT).