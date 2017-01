Veja o perfil dos novos 7 secretários de Iris Rezende

Confira a lista completa de secretários já anunciados por Iris Rezende: Chefia de Gabinete – Paulo Ortegal Secretaria de Governo – Samuel Almeida Secretaria de Finanças – Oseías Pacheco Secretaria de Educação e Esporte (SME) – Marcelo Ferreira da Costa de Souza Secretaria de Saúde – Fátima Mrue Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) – Agenor Mariano (PMDB) Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) – Fernando Cozzeti Bertoldi de Souza Secretaria da Mulher – Célia Valadão (PMDB) Secretaria de Assistência Social – Márcia Pereira Carvalho Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Teconologia (Sedetec) – Macxuwell Novais Ferreira Secretaria de Cultura – Kleber Adorno Companhia Metropolitana de Urbanização de Goiânia (Comurg) – Denes Pereira Alves (PRTB) Controladoria Geral do Município – Juliano Gomes Bezerra Procuradoria-Geral do Município – Anna Vitória Gomes Caiado (filha do senador Ronaldo Caiado, do DEM) Guarda Municipal Metropolitana – José Eulálio Vieira Secretaria de Comunicação (Secom) - Luiz Felipe Gabriel Secretaria de Administração (Semad) - Rodrigo Melo Agência de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) - Alexandre Magalhães Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA) - Filemon Pereira Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) - Felisberto Tavares Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores (Imas) - Sebastião Peixoto Procon - José Alício de Mesquita

Na tarde desta sexta-feira (13), o prefeito de Goiânia Iris Rezende deu posse a mais sete secretários da sua gestão à frente da administração municipal em solenidade no auditório do 6º andar do Paço Municipal, em Goiânia. Esses nomes se juntam a outros 15 que foram anunciados no último dia 2 de janeiro.

Alexandre Silva de Magalhães – Agência Municipal de Turismo e Lazer | Natural de Goiânia, e formado em Direto pela Pontifica Universidade Católica de Goiás. É empresário do setor de engenharia civil e comércio de material elétrico há 25 anos, presidente Estadual do Partido Social Democrata Cristão (PSDC), foi candidato a governador em 2014 pela mesma sigla partidária.

Felisberto Tavares – Secretaria Municipal de Trânsito | Nasceu em Cristópolis, interior do estado da Bahia, no dia 24 de maio de 1971, e mudou-se para Goiânia em 1979, acompanhado de sua família. É bacharel em Direito, possui licenciatura em Geografia e especialização em Meio Ambiente, Trânsito, Transporte, Política e Estratégia. Estudou Física e Filosofia e presidiu o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais por dois mandatos. É PRF há 20 anos e foi um dos fundadores da Central Sindical Força Sindical de Goiás, em 2007. Está em seu segundo mandato como vereador no município de Goiânia, vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente e da Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano e diretor de Políticas Públicas da Central Sindical Força Sindical Goiás. Também é membro das Comissões: Mista e da Segurança Pública e Patrimonial. Foi conselheiro de administração da cooperativa de crédito dos policiais federais e demais servidores públicos federais (Federal CRED).

Filemon Pereira Miguel – Secretaria Municipal de Direitos Humanos | É formado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Foi repórter, editor de política e diretor de redação do jornal Tribuna do Planalto e repórter de política da Rádio 730. Foi assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), na Câmara Federal e diretor de Jornalismo da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom). Com experiência em campanhas eleitorais, Filemon foi assessor do prefeito Iris Rezende na campanha para o governo estadual em 2010 e coordenador de Comunicação nas campanhas de 2014 e 2016.

José Alício de Mesquita – Procon | Nasceu em Bonfinópolis, Goiás e mora em Goiânia há 37 anos. Trabalhou como assistente administrativo no Governo Estadual na década de 80, foi assessor da presidência e assessor parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na década de 90. Em 1996 assumiu diretoria administrativa e financeira do núcleo do Ministério da Saúde em Goiás. Foi assessor especial do prefeito Iris Rezende de 2005 a 2008. Sua experiência no Procon teve início em 2009, quando assumiu a diretoria financeira do órgão e em 2010 se tornou diretor presidente. Em 2013 ocupou o cargo de assessor da presidência do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia (IPSM).

Luiz Felipe Gabriel Gomes – Secretaria Municipal de Comunicação | Formado em Comunicação Social e especialista em Administração e Marketing. É diretor-geral do Instituto Verus, consultor de empresas, possui 15 anos de experiência com pesquisas de mercado e opinião, além do trabalho em coordenação de campanhas eleitorais. Foi secretário municipal e estadual de Comunicação e coordenador de marketing da campanha de Iris Rezende em 2014.

Rodrigo Silveira Melo – Secretaria Municipal de Administração | Rodrigo Silveira Melo nasceu em Goiânia e começou a militância política no DCE do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Foi vice-presidente nacional do PMDB Jovem, presidente do PSDC e, em 2012, candidato a vereador, ficando na segunda suplência na Câmara dos Vereadores. Assumiu o mandato como em 2015 e atualmente é presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) do qual é fundador e membro da executiva nacional. Foi assessor das Secretarias de Governo e Educação, superintendente do PROCON Goiânia em 2015 e, em 2016, se tornou Presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA).