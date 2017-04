Dois projetos que proíbem a apreensão de veículos que estejam com o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) vencido há menos de um ano foram aprovados em definitivo em sessão realizada na Assembleia Legislativa de Goiás, na manhã desta quinta-feira (20).

Com isso os órgãos fiscalizatórios não poderão apreender ou reter veículos automotores que se enquadrem no perfil. As propostas aprovadas são dos deputados Henrique Arantes (PTB) e do parlamentar licenciado Lucas Calil (PSL).