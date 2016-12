Valor no Brasil passa de R$ 1 bi

A Odebrecht pagou US$ 349 milhões (R$ 1,16 bilhão em câmbio atual) em propina a agente políticos brasileiros, incluindo partidos e membros do governo, para conseguir vantagens em negócios da empreiteira no país. A informação consta de documentos tornados públicos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que assinou ontem acordo de leniência com o grupo baiano. De...