Vídeo mostra delator detalhando pagamentos de caixa 2 a Rincón e a Marconi; assista 🎥

Ex-diretor de Contrato da construtora Norberto Odebrecht, Ricardo Roth Ferraz detalhou pagamentos feitos ao presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), Jayme Rincón, em acerto de caixa 2 para a campanha do governador Marconi Perillo (PSDB). Em vídeo divulgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo falou em pagamentos totais de R$ 4,25 milhões, que ocorreram em apartamento de Jayme em São Paulo e também em encontros em um café em edifício no Jardim Goiás.

Questionado sobre quantos encontros teve com Jayme, ele afirmou que "provavelmente umas dez ou oito vezes". "Cada pagamento tinha de ter um encontro pessoal." O ex-executivo da Odebrechet disse que "o governador passou o contato do Jayme", como quem deveria receber os valores, em encontro na casa de Marconi, com a presença de João Pacífico, também ex-diretor da empresa.

O POPULAR mostrou no ano passado que houve busca e apreensão da Lava Jato em apartamento de Jayme Rincón em São Paulo, em endereço indicado por Ricardo Ferraz. Na ocasião, o presidente da Agetop disse ao POPULAR que não tem ligação alguma com Ricardo Ferraz e que desconhecia o motivo para a busca em seu apartamento. "Não temos (Agetop) contrato algum com a Odebrecht. Não há nenhum negócio", disse.

A assessoria do governador ressalta ainda que irá esclarecer qualquer eventual questionamento, e que até o presente momento, não há qualquer inquérito autorizado pelo Poder Judiciário em tramitação no STJ, sendo impossível manifestação sobre citação sem a devida contextualização. A reportagem tentou ouvir Jayme Rincón, mas ainda não conseguiu contato.

Assista ao vídeo da delação de Ricardo Ferraz: