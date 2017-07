UFG lamenta morte do ex-prefeito Paulo Garcia, professor da universidade na década de 1990

A Universidade Federal de Goiás (UFG) também lamentou a morte do ex-prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, vítima de um enfarte na madrugada deste domingo (30). Em nota, a instituição, na qual Garcia foi aluno, diz que “A UFG presta suas condolências aos familiares e amigos neste momento de tristeza”.

O ex-prefeito tinha 58 anos e era médico formado pela UFG, com especialização em neurocirurgia. A universidade lembra que o goianiense iniciou sua carreira como professor da Faculdade de Medicina da UFG em 1990, vinculado ao Departamento de Clínica Cirúrgica. Paulo também foi coordenador de Medicina entre 1990 e 1994 e atuou na reformulação do currículo do curso.

Filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), atuou na vida política como suplente de vereador, deputado estadual, vice-prefeito na gestão de Iris Rezende entre 2009 e 2010, e prefeito de Goiânia entre 2010 e 2016.