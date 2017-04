Turismo teve 68% de despesas bloqueadas

Os ministérios do Turismo, Meio Ambiente, Esportes e Agricultura foram os mais atingidos pelo corte de R$ 41,2 bilhões de despesas do Orçamento de 2017. O bloqueio de despesas no Ministério do Turismo chegou a 67,96%, com um corte de R$ 321,6 milhões das despesas. Já o Meio Ambiente teve as despesas contingenciadas em 50,23% dos gastos aprovados na Lei Orçamentária....