Tucano diz que não tratou de valores

Na coletiva concedida ontem, o governador Marconi Perillo afirmou que nunca tratou de valores com nenhuma empresa ou pessoa que pudesse contribuir com suas campanhas e lançou mão de trechos dos depoimentos dos ex-executivos do grupo para confirmar sua afirmação. Ele destacou também a falta de contrapartidas às doações de campanha e, também nesse aspecto, apresentou trec...