TSE suspende julgamento de cassação de governador e vice do Tocantins

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu nesta terça-feira (28) o julgamento de uma ação que pede a cassação do governador de Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB), e da vice-governadora Cláudia Telles (PV). O caso foi suspenso depois do pedido de vista do ministro Luiz Fux.

O governador é investigado por causa da prisão em flagrante de quatro pessoas no aeroporto da cidade de Piracanjuba (GO) no momento em que embarcavam em uma aeronave levando R$ 500 mil em espécie.

Para a Procuradoria Regional Eleitoral no Tocantins (PRE-TO), há fortes indícios de que a quantia apreendida era destinada ao caixa 2 da campanha de Miranda ao governo de Tocantins, o que configuraria abuso de poder econômico.

"Os elementos probatórios não ostentam a densidade necessária para sustentar a condenação. A Justiça Eleitoral existe para coibir excessos e ilicitudes e não para se sobrepor ao voto popular", disse a relatora do processo, ministra Luciana Lóssio. A ministra votou contra a cassação do governador e da vice.