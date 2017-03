TSE nega registro de candidatura e prefeito de Petrolina de Goiás tem mandato cassado

Dalton Vieira Santos, do PP, prefeito eleito de Petrolina de Goiás teve o registro de sua candidatura negado e foi considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na sessão dessa quinta-feira (30). Com a cassação do mandato de Dalton quem assume é a Professora Magda do PMDB.

Para o TSE, Dalton estava inelegível para concorrer às eleições, porque ele se encontrava com os direitos políticos suspensos desde a época da convenção partidária até 17 de setembro do ano passado. O recurso contra Dalton foi apresentado pela Coligação Unidos por Petrolina e pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).