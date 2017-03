TSE decide fazer acareação entre três delatores da Odebrecht que já prestaram depoimento

Diante de diferentes versões de fatos narrados no âmbito da ação que apura se a chapa Dilma Rousseff-Michel Temer cometeu abuso de poder político e econômico para se reeleger em 2014, o ministro Herman Benjamin, relator do processo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiu fazer uma acareação entre três delatores da Odebrecht que já prestaram depoimento à Justiça Eleit...