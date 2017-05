TSE decide cassar governador do AM

Por 5 a 2, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, ontem, cassar o governador do Amazonas, José Melo (PROS), e o vice, Henrique Oliveira (Solidariedade) por compra de votos, mantendo decisão do Tribunal Regional Eleitoral amazonense (TRE-AM) do ano passado. Mesmo cabendo recurso no próprio TSE e no Supremo Tribunal Federal (STF), os ministros determinaram que o go...