Trump defende sua polêmica fundação, após anunciar sua dissolução

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta segunda-feira sua polêmica fundação, após anunciar no sábado passado sua dissolução para evitar um conflito de interesses, e acusou a imprensa de não divulgar suas doações a essa organização.

"Dei milhões de dólares à Fundação DJT, arrecadei ou recebi mais milhões do que tudo que se destinou à caridade e os veículos de imprensa não informam", afirmou Trump em sua conta no Twitter, a rede social que usa habitualmente para publicar suas mensagens.

"A Fundação DJT, ao contrário da maioria das fundações, nunca paga taxas, aluguéis, salários ou qualquer outras despesas. Cem por cento do dinheiro vai para organizações beneficentes maravilhosas", acrescentou o empresário.

O presidente publicou esses tuítes após anunciar no sábado passado que dissolverá a fundação familiar para evitar "possíveis conflitos de interesse", perante as críticas que recebeu por não se desvincular totalmente de seus negócios particulares.

O empresário e presidente eleito argumentou que quer evitar "a aparição de qualquer conflito" com seu "papel como presidente", acrescentando que buscará outras formas de filantropia alternativas a sua organização Fundação Donald J. Trump (DJT).

Segundo Trump, que assume o cargo no dia 20 de janeiro, sua fundação realizou "enormes" obras de caridade ao longo dos anos contribuindo com "milhões de dólares a inumeráveis grupos, incluindo veteranos, agentes da lei e crianças".

A fundação é objeto de uma investigação do procurador-geral de Nova York, por causa de informações publicadas pelo jornal "The Washington Post", segundo as quais os fundos dessa organização podem ter sido utilizados para benefício pessoal do empresário.