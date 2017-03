Tribunal rejeita queixa-crime de Lula contra juiz Sergio Moro

Uma queixa-crime do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o juiz federal Sergio Moro foi rejeitada, por unanimidade, pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, em Porto Alegre.

O pedido, feito em novembro, corria em sigilo e dizia que Moro havia cometido abuso de autoridade.

Advogados de Lula solicitaram que fosse aberta uma ação penal contra Moro por causa da divulgação de escutas telefônicas entre o petista e a então presidente Dilma Rousseff ano passado, alegando que o Supremo Tribunal Federal considerou ilegal a publicização dos diálogos.

Ainda criticavam a condução coercitiva do ex-presidente para depor em março do ano passado, quando houve operação de busca e apreensão em sua residência, de familiares e no Instituto Lula.

O pedido para que Moro se tornasse réu foi julgado na 4ª Sessão do tribunal, composta por sete juízes federais na tarde desta quinta-feira (9).

Moro foi defendido por sua mulher, a advogada Rosângela Moro, e Lula pelo advogado Cristiano Zanin.

Rosângela disse que a queixa-crime é uma tentativa do ex-presidente de intimidar o Poder Judiciário. "O que se discute aqui é a independência judicial, se os juízes têm liberdade de praticar o direito ou têm que ficar sujeitos à intimidação", afirmou.

O Ministério Público Federal, que também se posicionou, pediu que o tribunal rejeitasse a ação. Segundo a Procuradoria, a condução coercitiva não é "medida inédita", mas adotada "por magistrados de todo o país".

Procurada, a defesa de Lula informou em nota que irá recorrer da decisão. "O Tribunal preferiu manter a linha que vinha adotando -a de isentar a responsabilidade do juiz pelos atos questionados-, a despeito do forte embasamento jurídico por nós apresentado", disse Zanin.

Segundo ele, era de se esperar que "diante da gravidade dos fatos" fosse permitida a abertura da ação penal "para uma análise mais detida dos elementos apresentados e produção de novas provas".

"A ação está assentada em excessos por ele praticados, com finalidade diversa das investigações", afirmou.

Rosângela Moro não foi localizada pela reportagem.