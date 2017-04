Tribunal reabre coleta de provas e marca depoimento de Mantega

O ex-ministro da Fazenda Guido Mantega prestará depoimento amanhã ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no âmbito da ação que apura se a chapa de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PMDB) cometeu abuso de poder político e econômico para se reeleger em 2014.Na manhã de ontem os ministros do TSE decidiram reabrir a fase de instrução do processo, com a marcação de novo...