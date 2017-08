Três são indiciados por furto de aparelhos de ar-condicionado em Cais de Inhumas

O ex-presidente da Câmara Municipal de Inhumas, Célio Silveira (PP), o ex-secretário de saúde do município, Carlos André Vila Verde Alvares da Silva (PROS) e o eletricista Rodrigo Rosa Leme da Silva foram indiciados nesta quinta-feira (3) pela Polícia Civil (PC) pelo furto de cinco aparelhos de ar-condicionado adquiridos pela Secretaria de Saúde da cidade, que fica a 35 quilômetros de Goiânia.

De acordo com as investigações da PC, em outubro de 2016, Célio e Carlos André auxiliaram Rodrigo na subtração dos equipamentos, que estavam guardados em uma sala no Centro de Assistência Integral à Saúde (Cais) de Inhumas. O eletricista é cunhado do ex-secretário e era responsável pela manutenção dos aparelhos.

Segundo o delegado Humberto Teófilo, os equipamentos levados fazem parte de uma leva de 22 aparelhos de ar-condicionado que foram instalados em postos de saúde da cidade.

Célio, Carlos André e Rodrigo responderão pelo crime de peculato, por se apropriarem de objetos destinados ao serviço público.