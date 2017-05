TJ-GO suspende efeitos da lei estadual que criou 800 cargos comissionados em Goiás

Atualizada às 22h34 - 10/05/2017 Uma decisão da corte especial do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) suspendeu por medida cautelar os efeitos de uma lei aprovada no fim de março que recriou cerca de 800 cargos comissionados no governo estadual. Os juízes acataram por unanimidade a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo procurador-geral de Justiça ...