“Tenho vida própria”, garante Gilberto Marques

Em entrevista ao POPULAR, Gilberto Marques Neto rebateu críticas ao seu nome por ser agropecuarista e filho do presidente do Tribunal de Justiça, Gilberto Marques Filho. “O prefeito sabe a atenção que a gente tem com o meio ambiente lá no campo, no agronegócio, e ele acha que vai ser muito interessante trazer isso para dentro da cidade”, diz, citando inclusive a polêmica do s...