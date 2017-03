Temer tenta conter disputa no PMDB por ministérios

O presidente Michel Temer está tendo de dedicar tempo à “administração” da disputa interna em seu partido, o PMDB, por espaços. Na noite da quinta-feira, 9, ele recebeu no Palácio do Planalto o senador Renan Calheiros (PMDB-AL), que está se sentindo desprestigiado, com perda de espaço no partido, e que apresentou suas demandas ao presidente. Renan disse que o mi...