Temer refuta “medidas populistas”

Em uma crítica indireta à sua antecessora Dilma Rousseff, o presidente Michel Temer disse ontem que o governo federal não pretende adotar “medidas populistas” que tenham resultados imediatos.No encontro com a comissão especial da reforma previdenciária, realizado no Palácio do Planalto, ele ressaltou que o objetivo é implementar matérias populares que possam ser reconheci...