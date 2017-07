Temer janta com Aécio por apoio do PSDB

O presidente Michel Temer jantou na noite de sábado, com o senador Aécio Neves (MG), presidente licenciado do PSDB, e outros ministros tucanos. O encontro ocorreu em meio ao esforço do governo para tentar pacificar o PSDB e garantir a maioria dos votos dos deputados da legenda, a segunda maior da Câmara, contra a aceitação da denúncia por corrupção passiva contra o presid...