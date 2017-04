Temer fala em garantia de direito

O presidente Michel Temer manifestou-se, no início da noite de ontem, sobre os protestos contra as reformas trabalhista e da Previdência, ocorridos ontem, em várias cidades do país. Em nota, Temer afirmou que “houve a mais ampla garantia ao direito de expressão, mesmo nas menores aglomerações”. O presidente acrescentou que os debates sobre as reformas – alvo de críticas das...