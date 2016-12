Temer exalta reformas e ignora denúncias

Em um balanço do ano que termina amanhã, o presidente Michel Temer ignorou ontem as denúncias de irregularidades contra integrantes do governo federal e a queda de seis ministros em pouco mais de sete meses à frente do Palácio do Planalto.No pronunciamento feito a veículos de imprensa, ele não lembrou, por exemplo, da saída de Geddel Vieira Lima da Secretaria de Gover...