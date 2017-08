Temer enaltece em evento, parceria com o Congresso

Ao lado da primeira-dama, Marcela Temer, o presidente Michel Temer fez um discurso, nesta segunda-feira, 28, durante lançamento do Programa Nacional de Voluntariado, para exaltar a parceria do governo com o Congresso Nacional. "Profissão de fé no diálogo tem trazido resultado em todos os domínios", afirmou Temer, destacando que o plano lançado nesta segunda é uma iniciativa que expande "uma marca do nosso governo que é a abertura ao diálogo". "Não se acredita aqui em trabalho solitário, mas em trabalho de equipe."



Uma das prioridades do governo nesta semana é a aprovação do projeto que altera as metas fiscais de 2017 e 2018 e a conclusão do debate da Medida Provisória que cria a TLP, nova taxa de juros para empréstimos do BNDES. O Planalto também espera avançar com a discussão sobre o programa de parcelamento de débitos tributários, o Refis.



Temer disse ainda que seus anos de experiência no Legislativo o ajudam a governar e que, quando prega a pacificação nacional, pensa em "brasileiros ajudando uns aos outros, e não brasileiros contra brasileiros".



Discursando no Salão Nobre do Planalto, Temer disse acreditar que a imprensa daria "muito relevo" ao evento e destacou a atuação do coral infantil, dizendo que as crianças que cantaram o Hino Nacional deram exemplo "pela voz e disciplina". "Só essa apresentação já nos fez ganhar o dia", afirmou, destacando que nunca tinha visto o salão "em clima tão festivo". "Quem faz trabalho voluntário está devolvendo a comunidade um pouco do que recebeu ao longo do tempo", afirmou.