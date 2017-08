Temer diz ser favorável à proposta de implantação do semipresidencialismo no País

O presidente Michel Temer disse na tarde desta segunda-feira (21) ser favorável à proposta de implantação do semipresidencialismo no País. Ele afirmou, porém, que essa ideia ainda precisa ser estudada em profundidade para que se decida o melhor momento de sua aplicação.

Temer comentou que tem discutido esse assunto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes. As afirmações foram feitas à imprensa ao final de um almoço oferecido ao presidente do Paraguai, Horacio Cartes.