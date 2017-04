Temer diz que relator “amenizou enormemente projeto inaugural”

O presidente Michel Temer disse, em discurso durante almoço com governadores e ministros na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que o relator da reforma da Previdência, Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), “negociou e amenizou enormemente aquele projeto inaugural” e que com o novo texto o projeto precisa ser aprovado no Congresso. “Nós mandamos uma reforma comple...