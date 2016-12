Temer diz não pensar em renúncia e promete recorrer em caso de cassação

O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira (22) que não pensa em renunciar ao cargo e que vai recorrer com "recursos e mais recursos" caso o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) julgue procedente a ação que pede a cassação da chapa Dilma-Temer.

"Não tenho pensado nisso [em renunciar ao cargo de presidente da República]", disse Temer durante café da manhã com jornalistas no Palácio da Alvorada. "Havendo uma decisão [do TSE por cassar a chapa], haverá recursos e mais recursos", completou Temer.

O presidente, porém, ressaltou que será "obediente" à decisão final do Judiciário seja ela qual for.

No primeiro semestre do ano que vem o TSE deve julgar uma ação protocolada pelo PSDB, hoje na base de Temer, pedindo a cassação da chapa PT-PMDB por suposto abuso de poder político e econômico nas eleições presidenciais de 2014.

LAVA JATO

Citado por pelo menos três delatores da Odebrecht por supostas práticas ilegais, Temer afirmou que não "insurgiu" contra a Operação Lava Jato, mas que não se pode "soltar uma delação por semana".

"Pedi que se acelere o processo", ressaltou o peemedebista.

O presidente admitiu que vazamentos do conteúdo das delações da empreiteira "cria um clima de instabilidade no país" ao atingir o coração de seu governo, com citações a seu nome e ao de dois de seus principais auxiliares, os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Parcerias e Investimentos).

Mesmo assim, Temer garantiu que não vai afastar Padilha do cargo. "Não tirarei o chefe da Casa Civil. Ele continua firme e forte à frente da Casa Civil. Não haverá mudança nenhuma", afirmou o presidente.

O presidente, porém, deixou em aberto a possibilidade de fazer uma reforma ministerial no ano que vem para agradar a aliados insatisfeitos com pouca participação no governo.

"Não sei o que vai acontecer lá na frente mas não há intenção, nesse momento, de fazer qualquer alteração ministerial", completou.