Temer desiste de militar e define técnico para a Funai

O presidente Michel Temer escolheu o especialista em saúde indígena Antonio Fernandes Toninho Costa para comandar a Fundação Nacional do Índio (Funai). A indicação encerra uma disputa entre o governo federal e as comunidades indígenas pelo cargo.Sob pressão, o Palácio do Planalto desistiu de nomear um militar para o posto e optou por um técnico com histórico em defesa...