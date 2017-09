Temer atribui queda do desemprego à reforma trabalhista

Em discurso a empresários dos países dos Brics na China, o presidente Michel Temer atribuiu a recente queda do desemprego no Brasil à aprovação da reforma trabalhista. Sancionada em meados de julho, ela só entrará em vigor no mês de novembro. Temer disse que o País vive um momento de confiança e otimismo “fortes” e está “aberto” a grandes negócios.O presidente repetiu...