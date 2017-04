Temer afirma que lei de terceirização não prejudica trabalhador

Em sua primeira aparição pública desde que sancionou a lei que permite a terceirização irrestrita, o presidente Michel Temer garantiu que o texto “não prejudica os trabalhadores” e que a aprovação da medida é fruto de uma “quase ousadia” de seu governo. “Há mais de 20 anos se falava disso no Brasil e não se levava adiante”, afirmou, no final do Fórum de Líderes Empresa...