Telefones cortados no Paço

Os telefones do Paço Municipal amanheceram mudos por falta de pagamento. E não foram só as linhas do Paço que foram desligadas. Os telefones da Guarda Municipal só recebem ligação, não fazem, segundo o presidente José Eulálio Vieira; os aparelhos da Secretaria de Assistência Social (Semas) não ligam nem de ramal para ramal. “Logo que assumimos, descobrimos que os telefones e...