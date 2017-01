TCE estuda formas de utilizar sede

O novo presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Kennedy Trindade, quer diminuir a ociosidade da nova sede, inaugurada em agosto do ano passado e que custou mais de R$ 100 milhões, considerando também os valores gastos com equipamentos e mobílias. Um dos espaços que o presidente pretende dar utilidade é a creche, um prédio totalmente adaptado para receber criança...