TCE arquiva inspeção de contratos de shows

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) arquivou ontem o relatório da inspeção feita nas contratações de shows artísticos pela Agência Goiana de Turismo (Goiás Turismo) durante o período de janeiro a agosto do ano de 2013. Os conselheiros seguiram o voto do relator do processo, conselheiro Celmar Rech, que argumentou em seu voto que já está em andamento no TCE uma auditoria n...