Suspeito de receber US$ 5 mi, ex-gerente da Petrobras é preso

Uma nova fase da Operação Lava Jato prendeu ontem o ex-gerente da Petrobras Roberto Gonçalves, suspeito de receber cerca de US$ 5 milhões de propina em contas no exterior. Procurado no Rio, Gonçalves acabou detido em Boa Vista (RR). Segundo a PF, ele visitava familiares na cidade. O engenheiro ocupou a gerência executiva de Serviços da estatal entre 2011 e...