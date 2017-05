Suposta babá de Michelzinho é nomeada com novo cargo na Presidência

Lembra da Leandra Barbosa dos Santos Brito, apontada como babá de Michelzinho, filho do presidente Michel Temer e de Marcela? Pois é, nesta quinta-feira (25), foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), a nomeação de Leandra como assessora técnica no gabinete pessoal do presidente.

Apesar da nomeação, o DOU não trouxe a exoneração de Leandra do cargo de assessora técnica no Gabinete-Adjunto de Informações em Apoio à Decisão do Gabinete Pessoal do Presidente da República (Gaia), que ocupava até então.

Há cerca de duas semanas, quando a informação foi publicada no jornal "O Globo", o Palácio do Planalto e o próprio Temer negaram que ela seria babá. Leandra também tinha dito que não era babá, mas não explicou qual era seu cargo. O que se sabe é que ela dá expediente no Palácio do Jaburu e acompanha a família de Temer em viagens.

Durante uma entrevista, no dia 15 de maio, o presidente falou irritado que a mulher não era babá de Michelzinho. "Se a (funcionária) não puder prestar serviços por lá (no Palácio do Jaburu), isso vai ser reformulado". Na ocasião, Temer falou que saiu da estrutura da Vice-Presidência para a da Presidência e que estava fazendo adequações. De acordo com ele, as atividades tanto do Palácio da Alvorada quanto do Palácio do Jaburu são formalizadas por meio de atos do Planalto.