Suposta babá de Michelzinho é contratada como assessora de Temer, diz jornal

O Palácio do Planalto informou, por meio de sua assessoria, que o filho do presidente Michel Temer não tem babá e que as informações publicadas hoje na imprensa estão incorretas. Segundo reportagem do jornal O Globo, o Palácio do Planalto emprega a babá de Michelzinho, Leandra Brito, no Gabinete de Informação em Apoio à Decisão (Gaia), órgão responsável por assessorar o presidente da República.

O Broadcast consultou o Diário Oficial da União (DOU) e Leandra Barbosa dos Santos Brito realmente é lotada em um cargo de confiança no gabinete pessoal de Michel Temer. Mais cedo, o Broadcast procurou a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto que disse acreditar que "hoje não deve haver uma manifestação formal sobre isso". Mais explicações devem ser dadas somente nesta segunda-feira, reforçou há pouco a assessoria.

O Diário Oficial do dia 16 de novembro de 2016 traz a nomeação de Leandra Brito para o cargo de assessora técnica no Gabinete-Adjunto de Informações em Apoio à Decisão do Gabinete Pessoal do Presidente da República. Com isso, Leandra foi exonerada de um cargo anterior também no Gabinete Pessoal do presidente, de assistente no Gabinete-Adjunto de Gestão e Atendimento, passando de um cargo DAS nível 2 para um DAS nível 3, de salário maior.

Segundo a reportagem de O Globo, Leandra disse que não é babá de Michelzinho, mas ela não teria exemplificado que tipo de trabalho desenvolveria no Planalto. A reportagem conta ainda que Leandra dá expediente no Palácio do Jaburu ou em viagens da família Temer e que recebe uma remuneração mensal de R$ 5.194.