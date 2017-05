Suplicy pede que eleitores pressionem Congresso a votar PEC da eleição direta

O vereador paulistano Eduardo Suplicy (PT-SP) entrou na campanha por eleições diretas num cenário de renúncia do presidente Michel Temer. O petista divulgou em suas redes sociais os endereços de e-mails dos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados e pediu aos seus eleitores para que pressionem os deputados a votarem a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nesse sentido.



A tendência no Congresso, contudo, caso Temer decida pela renúncia, é partir para a eleição indireta, como determina a Constituição. Nesse caso, o novo presidente será indicado pelo próprio Parlamento.



A PEC das Diretas é de autoria do deputado Miro Teixeira (REDE-RJ). A medida prevê eleição direta no caso de vacância da presidência da República, exceto nos últimos seis meses de mandato.