Suplentes na expectativa

Com estrutura menor de secretarias e resistência de parlamentares em ocupar as pastas disponíveis, não tem sido tarefa fácil ao governo estadual cumprir compromissos com suplentes de deputados de abrir vagas no Legislativo. Sandes Júnior (PP) e Santana Gomes (PSL) esperam voltar à Câmara dos Deputados e à Assembleia, respectivamente. Sandes perdeu a cadeira com o retorno de ...