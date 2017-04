Superávit previsto apenas para 2020

Ainda assim, se antes o governo esperava realizar um resultado primário zero - nem superávit, nem déficit - em 2019, a nova estimativa é encerrar aquele ano com um saldo ainda negativo em R$ 65 bilhões, no que será o sexto ano consecutivo em que a União fechará com as contas no vermelho. A expectativa é de que o governo federal volte a apresentar superávit, estimado em R$ ...