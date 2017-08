'Sumiu. Não existe mais', diz Wladimir Costa sobre tatuagem em homenagem a Temer

Wladimir Costa/Divulgação Deputado fez homenagem ao presidente em seu braço



A declaração de amor ao presidente Michel Temer na forma de uma tatuagem na pele do deputado Wladimir Costa (SD-PA), conforme se desconfiava, saiu com água e sabão. "Sumiu. Não existe mais", disse o parlamentar nesta quarta-feira, 9, quando procurado pela reportagem para responder sobre a representação do qual é alvo no Conselho de Ética da Câmara, por assédio a uma jornalista que pediu para ele mostrar a tatuagem.



Até então Costa jurava que era definitiva a homenagem ao presidente, feita no final de julho, pouco antes da votação da admissibilidade da denúncia contra o presidente na Câmara e que lhe ameaçava a permanência no cargo. Na ocasião, o deputado disse que havia pago R$ 1,2 mil pela tatuagem - definitiva, segundo ele. Chegou a dizer que tinha doído fazer o desenho: uma bandeira do Brasil e o nome "Temer" embaixo.



Segundo o deputado, ele estava bêbado quando fez a "tatuagem". "Ele (tatuador) estava simulando que estava furando e não estava, porra. Ele estava simulando. E eu estava tomando cachaça com jambu, que é a nova moda no Pará, e não estava sentindo nada. Eu estava achando que estava (tatuando) e não estava", justificou.



Aos risos, o parlamentar disse que vai processar o tatuador. Mas, questionado se a fidelidade a Temer havia diluído com água e sabão, voltou a falar sério. "Não, não. Ali eu morro agarrado".



Confira a entrevista:



A tatuagem sumiu? Como assim? Não era definitiva?



Sumiu. Não existe mais. Vou pedir ressarcimento ao tatuador. Estou entrando agora com uma ação contra o tatuador porque ele vai ter que devolver meu dinheiro.



Então era mesmo de henna!



Pois é. Ele fez de henna e eu estava bêbado e não sabia.



Que história, hein?



Do c... (risos)



Mas o senhor chegou a dizer que doeu. Tatuagem de henna não dói.



Ele (tatuador) estava simulando que estava furando e não estava, p... Ele estava simulando. E eu estava tomando cachaça com jambu, que é a nova moda no Pará, e não estava sentindo nada. Eu estava achando que estava (tatuando) e não estava.



E a fidelidade a Temer, saiu com água e sabão também?



Não, não. Ali eu morro agarrado.



