Suíça congela contas de outro envolvido

A Suíça anunciou que bloqueou contas e recursos em nome do ex-gerente da Petrobras Roberto Gonçalves, preso na terça-feira (28) no Brasil na 39ª fase da Operação Lava Jato. O Ministério Público da Suíça não divulgou os valores, mas confirmou que, em dezembro de 2016, transferiu ao Brasil o processo que havia contra ele. De acordo com os dados enviados ao Brasil, p...