STJ segue com ação contra Marconi

Sem necessidade de aval da Assembleia Legislativa, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu prosseguimento a ação penal contra o governador Marconi Perillo (PSDB) referente ao caso Cachoeira, com solicitação da defesa prévia do tucano. Em decisão publicada em 11 de maio, o ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ, determinou a notificação do governador para que aprese...