STJ pede votação na Assembleia para autorizar ação penal contra Marconi Perillo

Em despacho, do último dia 29 de março, o ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), solicitou que a Assembleia Legislativa de Goiás autorize ação penal contra o governador do Estado, Marconi Perillo (PSDB).

De acordo com a publicação (veja abaixo), por seu turno, a Constituição do Estado prevê, em seu art. 39, a necessidade de autorização, por voto de dois terços dos deputados da Assembleia Legislativa, para que o governador seja processado por crime comum.

"A autorização da Assembleia Legislativa para a instauração de processo-crime contra o governador do estado configura, do ponto de vista processual, uma condição de procedibilidade da ação penal, e, do ponto de vista material, uma prerrogativa conferida pelo legislador constituinte para proteger o exercício da relevante função de chefia do Poder Executivo estadual", diz o documento.

O despacho foi encaminhado à Coordenadoria da Corte Especial para cumprimento.

Por meio do gabinete de imprensa do governador, o advogado de defesa de Perillo, Antônio Carlos de Almeida Castro, “Kakay”, afirmou que há total interesse em esclarecer os fatos e que a decisão da Assembleia “é soberana”. Ainda de acordo com ele, o pedido de avaliação de abertura de investigação é uma prerrogativa do cargo de governador, "e não há nenhuma preocupação em relação ao esclarecimento dos fatos".

Denúncia

O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu denúncia contra Perillo por corrupção passiva e crime contra a administração pública. A peça assinada pelo vice-procurador-geral da República, José Bonifácio Borges de Andrada, aponta que o tucano teria se beneficiado de recursos provenientes da Delta Construções através de empresas fantasmas em troca da ampliação do valor de contratos da empresa com o governo entre 2011 e 2012.

A denúncia encaminhada ao ministro Humberto Martins é baseada nos autos da Operação Monte Carlo, deflagrada pelo MPF em 2012 para desarticular suposto esquema de jogos ilegais comandado por Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Cachoeira também é denunciado por José Bonifácio, por corrupção ativa, assim como Fernando Cavendish e Cláudio Abreu, que eram diretor executivo e presidente do Conselho de Administração da Delta e diretor regional da empresa no Centro Oeste, respectivamente.

