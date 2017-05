STF julga hoje habeas corpus de José Dirceu

A Segunda Turma do SFT julga hoje habeas corpus do ex-ministro José Dirceu, preso há quase dois anos no âmbito da Lava Jato. Dirceu teve a prisão preventiva decretada em agosto de 2015 e já foi condenado duas vezes pelo juiz Sérgio Moro, que conduz a operação na primeira instância.Na semana passada, a Segunda Turma do STF soltou dois presos da Lava Jato, apesar do vot...