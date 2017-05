STF investigará Temer por três crimes

O presidente Michel Temer será investigado no Supremo Tribunal Federal por suspeita de crimes de corrupção passiva, participação em organização criminosa e obstrução de Justiça. A Procuradoria-Geral da República afirmou, com base nas delações de executivos da JBS, que Temer e o senador Aécio Neves (PSDB-MG) - os dois são alvo do mesmo inquérito - têm atuado para impedir o ...