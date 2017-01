STF avalia futuro da Lava Jato

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, começou a discutir com ministros da corte e a Procuradoria-Geral da República o futuro da Lava Jato após a morte de Teori Zavascki, na última quinta (19).Morto numa queda de avião em Paraty (RJ), Teori era o relator da investigação no tribunal. Estava nas mãos dele, por exemplo, a decisão sobre a hom...